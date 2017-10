Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по ходу трансляции в социальной сети ответил болельщику, который назвал его лучшим.

«Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый понедельник», – сказал Роналду.

Ronaldo's response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl