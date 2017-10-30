В игре Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут

В компьютерной игре Football Manager 2018 футболисты смогут признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом речь идет не о действующих игроках, а о так называемых регенах - футболистах, которые создаются самой игрой. Ситуацию прокомментировал один из главных разработчиков Майлс Джейкобсон.

«Отчасти мы сделали такое нововведение, потому что в футбольном мире есть игроки нетрадиционной ориентации. Мы знаем от профессиональных игроков, что в футболе есть геи, но они не хотят открыться общественности. Мне показалось странным, что в футболе до сих пор есть такая проблема, поэтому мы решили осветить это в игре. Думаю, это безумие, что в 2017 году мы живем в мире, где люди не могут быть собой».

Ранее сообщалось, что 3 игрока клубов АПЛ готовы совершить каминг-аут.

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