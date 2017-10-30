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В игре Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут

сегодня, 11:24

В компьютерной игре Football Manager 2018 футболисты смогут признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом речь идет не о действующих игроках, а о так называемых регенах - футболистах, которые создаются самой игрой. Ситуацию прокомментировал один из главных разработчиков Майлс Джейкобсон.

«Отчасти мы сделали такое нововведение, потому что в футбольном мире есть игроки нетрадиционной ориентации. Мы знаем от профессиональных игроков, что в футболе есть геи, но они не хотят открыться общественности. Мне показалось странным, что в футболе до сих пор есть такая проблема, поэтому мы решили осветить это в игре. Думаю, это безумие, что в 2017 году мы живем в мире, где люди не могут быть собой».

Ранее сообщалось, что 3 игрока клубов АПЛ готовы совершить каминг-аут.

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Все комментарии
youtomee ответил 77rust77
сегодня в 11:36
77rust77:
Надоела это ГейЕвропа ,теперь через игры решили детей этому научить,запретить на территории России эту игру
и где в новости слова о том, что "мы будем учить детей как стать геями"?) Они делают симулятор, чем больше он похож на реальный мир, тем лучше. Хотя введение каминг-аутов наверное необязательная тема, ну по крайней мере точно не первой важности
Académica de Coimbra
сегодня в 11:34
Реген - это Молло?
Морозовский
сегодня в 11:34
Петушиная пропаганда для детей. Позор петушиному образу жизни!
LOpp
сегодня в 11:33
наконец-то Кокорин сможет признаться.
Mr_Tim
сегодня в 11:32
Гейство уже в игры суют ... что за нездоровая пропаганда....
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:30
А СУДЬЯ КУКУЯН ЕСТЬ В ЭТОЙ ИГРЕ ?
И СМОЖЕТ ЛИ ОН ОТКРЫТЬСЯ ?
77rust77
сегодня в 11:28
Надоела это ГейЕвропа ,теперь через игры решили детей этому научить,запретить на территории России эту игру
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