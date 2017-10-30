«Марсель» одержал победу над «Лиллем»

«Марсель» обыграл на выезде «Лилль» в матче 11-го тура чемпионата Франции.
Вильнёв-д’Аск, стадион «Пьер-Моруа»
«Лилль» - «Марсель» 0:1 (0:1)
Гол: Сансон 5.
«Лилль»: Меньян, Балло, Алонсо, Иэ, Тиаго Майя, Эль-Гази, Амаду (Понсе, 62), Пепе, Тиаго Мендес, Луис Араужо (Балули 46), Бензия (Биссума 77).
Главный тренер: Марсело Бьельса.
«Марсель»: Манданда, Рами, Эвра (Камара 80), Сакаи, Роланду, Сансон (Абденнур 90), Луис Густаво, Товен, Замбо-Ангисса, Окампос, Митроглу (Жермен 53).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Предупреждения: Эвра 10, Луис Густаво 44, Рами 51, Иэ 69.
Судья: Франсуа Летексье.
Ранее «Лион» оказался сильнее «Метца».
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