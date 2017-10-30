Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»

Нападающий ПСЖ Неймар жалеет о том, что летом покинул «Барселону», сообщают СМИ. Накануне бразилец посетил расположение каталонцев, где встретился с Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

По слухам, у Неймара есть недопонимание с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери. Футболист недоволен специалистом и его методами работы. Кроме того, сам Неймар и его окружение не чувствуют себя комфортно в Париже.

Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро.

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