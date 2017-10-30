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Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»

сегодня, 09:03

Нападающий ПСЖ Неймар жалеет о том, что летом покинул «Барселону», сообщают СМИ. Накануне бразилец посетил расположение каталонцев, где встретился с Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

По слухам, у Неймара есть недопонимание с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери. Футболист недоволен специалистом и его методами работы. Кроме того, сам Неймар и его окружение не чувствуют себя комфортно в Париже.

Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро.

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 09:58
Двуличный бразил. Сначала говорил, что ему все нравится в Париже, а теперь переобулся.
Killofwrath
сегодня в 09:54
ахахахах
aNOOBis
сегодня в 09:52
Имея в виду инвестиции владельцев, придется Неймару потерпеть этот "золотой дождь", а то обидятся и зароют его карьеру на "Пер-Лашез"
Evgen44
сегодня в 09:43
Ну теперь понятно,кто его понюхал...только два человека во всем мире имеют наглость оценивать работу тренера и лезть в тренировочный процесс - Дзюба и Месси))именно в таком порядке).Теперь и "золотому мальчику" захотелось поучить "тренеришку" тактике и методам работы.

Немного не в тему,вспоминается как то сказанная старым седым бакланом Геннадием Орловым фраза: "В мире всего два вратаря так играют на выходах,Лодыгин и Нойер"(с)именно в таком порядке сказал,подчеркиваю))
Самбука
сегодня в 09:42
Уже жалеет 56, что то быстро. Что даже мешки с баблом не в радость?
Алексей Буренин
сегодня в 09:42
Помнится что с руководством Барселоны он тоже поругался
No problem
сегодня в 09:39
Приехал с кентами побазарить,
а журналюги уже сопли пузырями пускают.
ron 80
сегодня в 09:39
Что , батя так быстро уже шейхов акучил...??? Или наоборот понял что у шейхов особо не поживишься...???
rawer
сегодня в 09:39
где то со скамейки в Санкт Петербурга слышны возгласы 'тренеришка, трениришка. я был прав')
Остапчук 67
сегодня в 09:33
Появились трудности и Неймар начал скулить.
Скольким же людям он сейчас испортит жизнь.
А добьется ли ПСЖ тех целей, которые ставил?
VIC2 ответил Морозовский
сегодня в 09:31
Морозовский:
Всё бабло не заработаешь. Есть ещё и другие ценности.
На тебя посмотреть в тот момент, когда перед носом таким баблом бы поводили...
Наверное, городо бы отвернулся и стал считать какие же такие ценности можно приобрести
shur
сегодня в 09:29
...авторитет попал на зону, и Кум ему не нравится,и ш.стёрка,престарелый земляк не сильно прогибается,а вспоминает как перед бунтом на пересылке под гно.ом ходил,сюжет для каталонского сериала,картина маслом!!!
Василий 50
сегодня в 09:26
Эту ситуацию создал не кто иной, как Эмери.
Он заслуженный специалист, но Неймара брали за очень большие деньги.
И совсем не для того, чтобы бразилец постоянно ныл - в ПСЖ грядут перемены.
Вся команда будет затачиваться под Неймара, несогласные уйдут.
barcelona and cruyff
сегодня в 09:24
Давно уже не ребенок. Пора определиться
lobsterdam
сегодня в 09:24
и вправду, кто сможет жить в каком-то Париже? Фу!
Майкл59ru
сегодня в 09:24
Чего и следовало ожидать. Думал придёт и все сразу начнут под его бразильскую дудку плясать. Ну не спорю,может первые два матча так и было. Но потом вся звёздность быстро сошла на нет. И сначала ему Кавани рога пообломал,затем его земляк Дани Алвес от него открестился и даже Мбаппе не захотел быть его прихвостнем и старается выйти на первый план.И естественно Неймар загрустил и его всё чаще и чаще стала одолевать ностальгия о светлых и безмятежных временах проведённых им в Барселоне. И даже миллионы евро на счетах в различных банках не могут унять эту боль и страдания. Скоро Неймар окончательно завянет и в конце сезона шейхи с радостью его продадут в какую нибудь Баварию,если конечно Левандовский к этому времени не свинтит в Реал )
VIC2
сегодня в 09:23
французы со своими арабами не могут разобраться, а тут ещё и бразильцы "понаехали"
Ничо привыкнешь, это только первые 3 года трудно
Эх, мОлодЕжь!
BagioR
сегодня в 09:17
Петух
Académica de Coimbra
сегодня в 09:15
    Serge Boykov
    сегодня в 09:15
    Неймар жалеет об уходе из барсы,но ему греют душу цифры,когда на счёт падают деньги с зарплатой!)
    Морозовский
    сегодня в 09:11
    Всё бабло не заработаешь. Есть ещё и другие ценности.
    nba05
    сегодня в 09:10
    ахаха,забавно)
    Efimych
    сегодня в 09:06
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