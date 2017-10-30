Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»

Нападающий ПСЖ Неймар жалеет о том, что летом покинул «Барселону», сообщают СМИ. Накануне бразилец посетил расположение каталонцев, где встретился с Луисом Суаресом и Лионелем Месси.
По слухам, у Неймара есть недопонимание с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери. Футболист недоволен специалистом и его методами работы. Кроме того, сам Неймар и его окружение не чувствуют себя комфортно в Париже.
Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» за 222 млн евро.
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Немного не в тему,вспоминается как то сказанная старым седым бакланом Геннадием Орловым фраза: "В мире всего два вратаря так играют на выходах,Лодыгин и Нойер"(с)именно в таком порядке сказал,подчеркиваю))
Немного не в тему,вспоминается как то сказанная старым седым бакланом Геннадием Орловым фраза: "В мире всего два вратаря так играют на выходах,Лодыгин и Нойер"(с)именно в таком порядке сказал,подчеркиваю))
а журналюги уже сопли пузырями пускают.
а журналюги уже сопли пузырями пускают.
Скольким же людям он сейчас испортит жизнь.
А добьется ли ПСЖ тех целей, которые ставил?
Скольким же людям он сейчас испортит жизнь.
А добьется ли ПСЖ тех целей, которые ставил?
Наверное, городо бы отвернулся и стал считать какие же такие ценности можно приобрести
Наверное, городо бы отвернулся и стал считать какие же такие ценности можно приобрести
Он заслуженный специалист, но Неймара брали за очень большие деньги.
И совсем не для того, чтобы бразилец постоянно ныл - в ПСЖ грядут перемены.
Вся команда будет затачиваться под Неймара, несогласные уйдут.
Он заслуженный специалист, но Неймара брали за очень большие деньги.
И совсем не для того, чтобы бразилец постоянно ныл - в ПСЖ грядут перемены.
Вся команда будет затачиваться под Неймара, несогласные уйдут.
Ничо привыкнешь, это только первые 3 года трудно
Эх, мОлодЕжь!
Ничо привыкнешь, это только первые 3 года трудно
Эх, мОлодЕжь!