Самедов: «Рад, что проблемы внутри команды так и остались внутри, и мы смогли их пережить»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире программы «Футбол России» подтвердил, что у клуба были проблемы внутри команды, но их удалось сохранить в тайне от общественности:

«Команда – живой организм. Мне понравилось, что все те проблемы, которые у нас действительно были внутри команды, так и остались внутри. Мы смогли их пережить. Какие именно ситуации – говорить не буду, пусть останется внутри команды. Никакой истерики не было. Сложный этап пройден, и хочется верить, что впереди нас ждут только победы».

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