Дзагоев: «Сухи помог по-спартаковски»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над «Базелем» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал две грубые ошибки защитника швейцарской команды Марека Сухи, который ранее выступал за «Спартак»:

«Сухи отдал нам две голевые? Да, помог по-спартаковски (улыбается). Как забил гол? Вышел один на один, замахнулся, видел, что вратарь завалился. Я побоялся высоко мяч поднять. Всё было на волоске.

Что касается самочувствия, уже на 75-й минуте язык выкинул, было тяжеловато. Весь матч я играть не мог, в Лиге чемпионов скорости совсем другие. Главное, что победили – всё остальное не важно.

Впереди сложный матч с „Бенфикой“. Не будем загадывать, нужно просто выходить и добиваться положительного результата. Я в команде уже почти 10 лет, у нас всегда был волевой характер. Так есть и так будет».

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