Кокорин: «Надо было решить проблемы со здоровьем. Думаю, теперь дела пойдут лучше»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, сравнявший счёт на последних секундах матча с «Русенборгом» (1:1), подвёл итоги встречи 4-го тура группового этапа Лиги Европы, а также прокомментировал голевую засуху в последних матчах за петербургскую команду:

«Честно говоря, нет особых эмоций от гола, хоть и давно не забивал. Очень тяжело давалась игра, гол у нас отменили, поэтому просто закономерно, что в итоге добились своего. Вышли в плей-офф, теперь будем играть, чтобы выйти с первого места.

Не скажу, что у меня были проблемы из-за игры на фланге, так просто совпало, что не забивал. Вот сегодня я вышел центрфорвардом, но в итоге забил, когда уже перешёл на край. Хотя забил с позиции центрального нападающего. Так что тут нельзя что-то однозначно утверждать.

Просто надо было решить некоторые проблемы, имею в виду со здоровьем, и сейчас дела пойдут лучше, думаю. Ну и команда будет побеждать».

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