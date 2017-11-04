Хайнкес: «Зрители увидели футбол очень высокого уровня»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги матча 11-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1).

«Мы отлично провели первый тайм. Хотя у „Боруссии“ и было три опасных момента, Свен Ульрайх сыграл выше всяких похвал.

Последние три недели были очень насыщенными в плане тренировок и матчей. Мои комплименты футболистам, а также команде врачей и физиотерапевтов.

В целом это был отличный матч. Зрители увидели футбол очень высокого уровня».

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