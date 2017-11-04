Билич: «В ближайшее время я встречусь с руководством „Вест Хэма“»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:4).

«Мы неплохо начали матч, хорошо сыграли первые 20 минут, но затем пропустили два очень простых гола. Мы пытались вернуться в игру во втором тайме, забили гол, но „Ливерпуль“ здорово играет на контратаках.

В ближайшее время я встречусь с руководством клуба и мы обсудим это поражение. Есть ли у меня еще кредит доверия? Мне тяжело ответить на этот вопрос», - сказал Билич.

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