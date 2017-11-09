Янг: «Не завершу карьеру в сборной, пока не пойму, что больше не могу бегать»

32-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал свой вызов в сборную Англии на товарищеские матчи с Бразилией и Германией:

«Я доказал, что заслуживаю быть в составе сборной. Я хочу принимать участие в каждом матче. Чемпионат мира ещё нескоро, но сыграть на нём хочет каждый английский футболист.

Я ни разу не закрывал дверь в сборную Англии и ни разу не подумал, что её закрыли для меня. Представлять свою страну, носить футболку сборной Англии – это огромная честь. Вот почему я не завершу карьеру в сборной, пока не станет понятно, что мои ноги уже не могут бегать. Я рад вернуться».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте