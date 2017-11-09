Суарес: «Я всегда самокритичен»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес высказался по поводу своей голевой засухи в нынешнем сезоне:

«Я всегда самокритичен и постоянно спрашиваю себя, что я мог бы сделать лучше. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что я никогда не перестану бороться, ведь борьба вела меня за собой на протяжении всей карьеры.

Конечно, есть вещи, которые нужно исправить. Есть вещи, которые надо улучшить. Но самое главное, что наша команда побеждает. Сейчас она очень хорошо идёт и получает необходимые результаты без моих голов, но конечно, мои показатели должны стать лучше.

Временами я чувствовал дискомфорт из-за боли в колене, но по большей части, дело в моей плохой форме, которая, я уверен, скоро станет прежней. Когда тебе не хватает уверенности, ты допускаешь больше ошибок и чаще теряешь мяч, что вызывает беспокойство. Именно это в данный момент меня и тревожит».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте