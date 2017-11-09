Рамос: «Безусловно, переход Неймара в „Реал“ был бы для нас плюсом»

Капитан «Реала» Серхио Рамос, комментируя информацию об интересе «сливочных» к экс-нападающему «Барселоны» Неймару, признался, что был бы рад видеть в мадридской команде бразильского форварда, в настоящее время защищающего цвета «Пари Сен-Жермен»:

«Мне нравится играть в одной команде с лучшими, и очевидно, что Неймар является одним из лучших игроков в мире. Он понял, что перейти в „Реал“ проще из „ПСЖ“, чем из „Барселоны“. Безусловно, его приход был бы плюсом для „Реала“. Если он захочет приехать к нам этой зимой, я не стал бы закрывать двери».

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