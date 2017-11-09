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Ибрагимович: «После моего ухода из сборной, никто многого от неё не ждёт»

сегодня, 02:47
ШвецияШвеция-:-ИталияИталияЗавтра в 22:45 Не начался

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в преддверии стыковых матчей бывшей команды против Италии за выход на ЧМ-2018 отметил, что в его отсутствие на шведскую сборную будет оказываться меньше давления:

«Это будут два отличных матча, непростые для обеих команд. Соперники сделают всё, чтобы пройти на ЧМ, поэтому противостояние будет схоже с финалом какого-нибудь кубка.

На Швецию не будет оказываться давление. Ведь с тех пор, как я ушёл из сборной, никто, от СМИ до болельщиков, не ждёт от неё многого. Когда я играю, уровень давления на команду поднимается. В моё отсутствие же он снижается.

Несмотря на это, состав сборной по-прежнему хорош, просто теперь на команде висит меньший груз ответственности. Команда не очень опытная, но в целом проект амбициозен».

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Mоnоlo
сегодня в 03:09
Да ладно? Играют как минимум не хуже.
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