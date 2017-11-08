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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
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13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
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Озил хочет забрать 10-й номер у Уилшира

сегодня, 16:07

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил еще может продлить контракт с «канонирами», но при соблюдении некоторых условий.

Футболист хочет взять в команде 10-й номер, который сейчас принадлежит Джеку Уилширу. Ему это нужно, чтобы раскрутить свой бренд. Кроме того, страница Озила в Instagram, на которую подписаны более 14 млн человек, идет под ссылкой m10_official. Дело в том, что немец создавал её еще будучи игроком «Реала», где как раз носил на спине «десятку».

Помимо этого Озил просит повышения заработной платы.

Его текущий контракт истекает летом.

Трус, который нужен Моуриньо

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Все комментарии
Последний Король Либерии
сегодня в 16:50
если он хочет заработать на 10м номере, то пусть платит за него Уилширу!))
Гус Пойет
сегодня в 16:44
Губёнки и зеньки пусть обратно закатает
Vizor
сегодня в 16:33
Гнать в шею! Решил остаться в клубе ради своего бренда.. Походу "сбрендил" турок... На его позицию стольких игроков взять можно. Марез, Лемар, Фекир. Но Арсений, естественно, если и заменит турка, то Озьякупом за 10 лямов... Клуб стал грёбаным посмешищем...
Так Себе Аналитик ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:27
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ЭТОТ ТОЖЕ ЧТО ЛИ ТРУСАМИ ТОРГУЕТ ? ВИДИМО В РЕАЛЕ ЗАРАЗИЛСЯ
Судя по сайту, только кепки и футболки пока.

А, вообще говоря, меня это бесит. Моуриньо после одного безвольного матча назвал его трусом и маменькиным сынком. Венгер после того, как он уже два года даже не отрабатывает контракт, а просто гуляет по полю, каждый раз находит свое "Озил - игрок топ-класса". Пусть этот игрок топ-класса в Турцию едет к чертям.
Foxes
сегодня в 16:25
Пусть спросит разрешения, у Бергкампа.
311
сегодня в 16:19
Будет послан, если у клуба осталась хоть капля гордости!)
MaX10
сегодня в 16:13
Уилшир мог стать английским иско а стал человеком запаса у которого забирает номер турецкий немец
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:10
ЭТОТ ТОЖЕ ЧТО ЛИ ТРУСАМИ ТОРГУЕТ ?
ВИДИМО В РЕАЛЕ ЗАРАЗИЛСЯ
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