Озил хочет забрать 10-й номер у Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил еще может продлить контракт с «канонирами», но при соблюдении некоторых условий.
Футболист хочет взять в команде 10-й номер, который сейчас принадлежит Джеку Уилширу. Ему это нужно, чтобы раскрутить свой бренд. Кроме того, страница Озила в Instagram, на которую подписаны более 14 млн человек, идет под ссылкой m10_official. Дело в том, что немец создавал её еще будучи игроком «Реала», где как раз носил на спине «десятку».
Помимо этого Озил просит повышения заработной платы.
Его текущий контракт истекает летом.
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А, вообще говоря, меня это бесит. Моуриньо после одного безвольного матча назвал его трусом и маменькиным сынком. Венгер после того, как он уже два года даже не отрабатывает контракт, а просто гуляет по полю, каждый раз находит свое "Озил - игрок топ-класса". Пусть этот игрок топ-класса в Турцию едет к чертям.
А, вообще говоря, меня это бесит. Моуриньо после одного безвольного матча назвал его трусом и маменькиным сынком. Венгер после того, как он уже два года даже не отрабатывает контракт, а просто гуляет по полю, каждый раз находит свое "Озил - игрок топ-класса". Пусть этот игрок топ-класса в Турцию едет к чертям.
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