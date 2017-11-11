«Ювентус» и «Милан» поспорят за Горецку

Согласно данным из итальянских источников, «Ювентус» и «Милан» поспорят за полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку. Сообщается, что оба итальянских клуба заинтересованы в 22-летнем игроке. Действующий контракт футболиста истекает летом следующего года, а это означает, что Леон Горецка на официальном уровне может договариваться о продолжении карьеры в другом клубе уже в ближайшее трансферное окно. Помимо «Ювентуса» и «Милана», ранее игроком также интересовались «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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