Как утверждает пресса, «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку. Согласно английским источникам, оба клуба попытаются заполучить 22-летнего игрока уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Также сообщается, что скауты «Тоттенхэма» уже просматривали игрока в течение последнего месяца, и в данный момент, игрок является приоритетом номер один для «шпор».



Напомним, что ранее были разговоры о том, что «Шальке-04» попытается удержать Леона Горецку.

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