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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 Закончился первый тайм Логотип УкраинаУкраина 1:1 Логотип СловакияСловакия Фонбет 4.9 2.9 1.93
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.43 4.7 6.9
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.65 3.3 2.65
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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«Атлетико» активно интересуется Эррерой

сегодня, 20:52

Мадридский «Атлетико» обозначил свой интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Андеру Эррере

Контракт футболиста с МЮ истекает летом 2018 года, а это означает, что он может начать вести переговоры с другими клубами уже в январе.

В свою очередь, «Атлетико» намерен серьезно усилить состав после снятия трансферного запрета, и Эррера входит в число целей «матрасников». Сам футболист, по слухам, не исключает такого развития событий.

Эррера в последних четырех матчах АПЛ выходил в стартовом составе МЮ из-за травмы Поля Погба, но пока не очень понятно, что ждет его в этом клубе в будущем.

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Все комментарии
Forever Atletico de Madrid ответил ILOVEMU
сегодня в 21:44
ILOVEMU:
Сауля тогда к нам)
Мечтай дальше!
ILOVEMU
сегодня в 21:05
Сауля тогда к нам)
The_BESTolo4b
сегодня в 20:56
забирайте

да он боец но паса нет удара нет

игрок не топовый
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