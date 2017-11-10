«Атлетико» активно интересуется Эррерой

Мадридский «Атлетико» обозначил свой интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Андеру Эррере.

Контракт футболиста с МЮ истекает летом 2018 года, а это означает, что он может начать вести переговоры с другими клубами уже в январе.

В свою очередь, «Атлетико» намерен серьезно усилить состав после снятия трансферного запрета, и Эррера входит в число целей «матрасников». Сам футболист, по слухам, не исключает такого развития событий.

Эррера в последних четырех матчах АПЛ выходил в стартовом составе МЮ из-за травмы Поля Погба, но пока не очень понятно, что ждет его в этом клубе в будущем.

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