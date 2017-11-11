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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Дата ввода в эксплуатацию нового стадиона «Челси» сдвинута на три года

сегодня, 17:28

Брюс Бак и Марина Грановская - ближайшие соратники владельца «Челси» Романа Абрамовича, сообщили, что новый клубный стадион откроется перед стартом сезона-2024/25.

Изначально планировалось, что «синие» смогут проводить на нем матчи в кампании-2021/22. Новая арена будет вмещать 60 тысяч зрителей, на 19 тысяч больше, чем «Стэмфорд Бридж».

Ожидается, что «Челси» переедет со своего нынешнего стадиона не раньше 2020 года. Предположительно, до полной постройки новой арены лондонцы будут проводить домашние поединки на «Уэмбли».

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