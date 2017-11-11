Дата ввода в эксплуатацию нового стадиона «Челси» сдвинута на три года

Брюс Бак и Марина Грановская - ближайшие соратники владельца «Челси» Романа Абрамовича, сообщили, что новый клубный стадион откроется перед стартом сезона-2024/25.

Изначально планировалось, что «синие» смогут проводить на нем матчи в кампании-2021/22. Новая арена будет вмещать 60 тысяч зрителей, на 19 тысяч больше, чем «Стэмфорд Бридж».

Ожидается, что «Челси» переедет со своего нынешнего стадиона не раньше 2020 года. Предположительно, до полной постройки новой арены лондонцы будут проводить домашние поединки на «Уэмбли».

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