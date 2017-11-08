Субподрядчика стадиона в Самаре подозревают в инициации собственного банкротства

Руководитель пресс-службы генерального подрядчика строящегося стадиона в Самаре ООО «ПСО „Казань“» Светлана Брайловская заявила, что арена будет возведена и введена в эксплуатацию вовремя, несмотря на возможное банкротство субподрядчика - компании «Стальмонтаж-Электросталь»:

«Несмотря на все эти сложности и с учетом всех изменений по металлоконструкциям, мы идем по графику. По постановлению правительства завершение строительно-монтажных работ - 2017 год, ввод в эксплуатацию - в 2018 году.

У нас заключен контракт с ФГУП „Спорт-Инжиниринг“ (заказчик стадиона), по которому генеральный подрядчик, то есть ПСО „Казань“, несет ответственность за строительство объекта (в том числе и за долги банкрота).

Мы предполагаем, что компания „Стальмонтаж-Электросталь“ специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе „Самара-Арена“, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».

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