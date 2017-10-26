«Барселона» готова сменить название стадиона за €340 млн

По сообщениям испанских СМИ, «Барселона» готова сменить название стадиона за рекордную сумму. Каталонский клуб может заключить контракт с фармацевтической корпорацией Grifols на переименование арены на 30 лет за €340 млн. На данный момент самый крупный контракт на переименование стадиона был заключен в США - стадион «Джайентс» и «Джетс» был переименован на 25 лет за €338,6 млн. В случае подписания договора домашний стадион каталонского клуба будет именоваться Camp Nou Grifols.

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