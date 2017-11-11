Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар и вышла на чемпионат мира

В рамках матча отборочного турнира ЧМ-2018 марокканцы обыграли ивуарийцев и оставили их за бортом мундиаля.
Абиджан, стадион «Стад Феликс Хоуфоует-Боини»
Кот-д'Ивуар – Марокко – 0:2 (0:2)
Голы: Дирар 25, Бенатиа 30
Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Орье, Дели (Конан 46), Канон, Гбамин, Фофана (Корне 62), Кессье, Заха, Градель, Жервиньо (Калу 76), Думбия.
Главный тренер: Марк Вилмотс.
Марокко: Мунир, Ашраф, Бенатиа, Дирар, Эль-Ахмади, Сайсс, Буссуфа, Беланда (Файр 90+1), Зийеч (Амрабат 82), Бутаиб (Бенхарки 75).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Предупреждения: Кессье 10, Сайсс 22
Судья: Бакари Папа Гассама.
Накануне выход на ЧМ-2018 оформила сборная Сенегала.
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ивуар как без деревянного презика в члене.
ивуар как без деревянного презика в члене.
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