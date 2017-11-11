Македония переиграла Норвегию

В рамках товарищеского матча македонцы обыграли норвежцев.
Скопье, стадион «Филип II Арена»
Македония – Норвегия – 2:0 (1:0)
Голы: Пандев 43, Маркоски 90+4.
Македония: Димитриевски, Зайков, Ристевски, Ристовски, Велкоски, Спировски, Барди (Николов 76), Алиоски (Маркоски 89), Трайковски (Хасани 58), Пандев (Тричковски 69), Радески (Тошевски 84).
Главный тренер: Бошко Джуровски.
Норвегия: Грютебуст, Свенссон, Вальсвик, Мелинг, Линнес (Меллер 46), Хенриксен, Нордтвейт, Сельнэс (Эльюнусси 75), Эдегор (Торсби 69), Серлот (Киркевольд 46), Камара (Трондсен 79).
Главный тренер: Ларс Лагербек.
Предупреждения: Камара 37, Мелинг 60, Эдегор 64, Алиоски 67, Трондсен 88, Торсби 88.
В другом товарищеском матче дня чехи обыграли катарцев.
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