Сборная Чехии взяла верх над Катаром

В рамках товарищеского матча чехи обыграли катарцев.
Доха, стадион «Абдулла бин Нассер бин Халифа»
Катар – Чехия – 0:1 (0:1)
Голы: Барак 15
Катар: Аль-Хаджри, Будиаф, Муса, Али, Аль-Рави, Аль-Энези (Хассан 67), Мадибо Афиф, Али, Мохаммад (Мунтари 76), Халид.
Главный тренер: Хорхе Фоссати.
Чехия: Павленка, Боржил, Калас, Цоуфал, Симич, Гушбауэр (Янкто 62), Барак (Сучек 74), Хоушка (Грубы 46), Сикора (Копич 46), Климент (Шурал 46), Фалта (Фридек 62).
Главный тренер: Карел Яролим.
Предупреждения: Мадибо 34, Барак 63.
Судья: Касимов.
В другом товарищеском матче дня россияне уступили аргентинцам.
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