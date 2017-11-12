Пирло о шансах Италии обыграть шведов дома: «„Сан-Сиро“ голов не забивает»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло, недавно объявивший о завершении карьеры, считает, что «Скуадра Адзурре» потребуется небольшое чудо, чтобы пробиться на чемпионат мира-2018. Напомним, в первом стыковом матче итальянцы уступили на выезде шведам (0:1), а завтра проведут ответный поединок на «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»).

Примечательно, что итальянцы ни разу не проигрывали на этом стадионе, однако Пирло не столь оптимистичен в своих ожиданиях от предстоящей встречи:

«„Сан-Сиро“ голов не забивает. Никогда не видел, чтобы фанат забил гол».

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