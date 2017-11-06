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Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками

сегодня, 18:36

После завершения ответного четвертьфинального матча плей-офф МЛС между «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Сити» полузащитник гостей Андреа Пирло, как и ожидалось, объявил о завершении игровой карьеры:

«Последний матч в MLS. После того, как мое время подошло к концу, я бы хотел вам всем кое-что сказать и поблагодарить всех за поддержку, которую вы мне оказывали в этом потрясающем городе. Спасибо вам, замечательные болельщики, спасибо всему тренерскому персоналу и всем, кто работает за кулисами, спасибо моим партнерам по команде.

Завершилось мое приключение не только в составе „Нью-Йорк Сити“, но и футбольное приключение в целом. Поэтому хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить мою семью и моих детей за то, что они всегда были рядом и делились своим теплом. Спасибо всем командам, где я имел честь играть, каждому из моих одноклубников, мне было приятно быть вместе с вами. Спасибо всем людям, которые позволили этой невероятной карьере случиться.

В конечном итоге, но это не менее важно, спасибо всем моим поклонникам по всему миру за их поддержку. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:22
Легенда футбола)
2017 год что ты творишь..
ermak6448
сегодня в 19:19
Классный футболист Андреа !
MусорщиK
сегодня в 19:18
неплохой игрочишко был в свое время. тень великого хамшика.
ermak6848
сегодня в 19:14
Андреа! Спасибо за хороший футбол !!!
FILL31185
сегодня в 19:12
Эх такие звезды завершают карьеру,даже и не верится!
Выиграл все!
Надеюсь станет топовым тренером в дальнейшем.
Удачи тебе легенда Милана.
Чемпионский клык 2
сегодня в 19:08
Уважаемая модерация. Почему наш армяшка и конебаклан сразу получили на клыка за оправданное возмущение, а явный зачинщик и провокатор даже не попал под троллинг?
barcelona and cruyff
сегодня в 19:03
Легенда!!!!!
eleven LC ответил Bаrsenоga
сегодня в 18:56
Твоя барса?! Ну,ну!
Чемпионский клык 2 ответил Bаrsenоga
сегодня в 18:54
Bаrsenоga:
Одним плаксой в футболе стало меньше незабуду его слезы в финале лч где моя барса поиздевалась над старушкой ювой нада уметь держать себя в руках теперь ждем завершение карьеры португальского пенальтиста.
    Germann
    сегодня в 18:52
    М-да, мне в такой момент сразу на ум приходит Милан Анчелотти - Дида, Мальдини, Неста, Гаттузо, Зеедорф, Шевченко и конечно же - Пирло...!!! Говорят что с такими как он уходит эпоха, в его случае даже немного не так - эпоха ушла в свое время, а он задержался и сейчас с ним уходят напоминания о той эпохе...!!!
    Горбатого могила исправит
    сегодня в 18:52
    великий мастер, настоящая легенда итальянского футбола, достойный и уважаемый человек.
    не то что старый шантажист симулянт из римской конуры )))
    kts
    сегодня в 18:48
    Красавец
    Veni Vidi Vici
    сегодня в 18:48
    Легенда! Чемпион мира 2006 года, 6-кратный чемпион Италии, две победы в Лиге Чемпионов! Благодаря тебе я в свое время безвозвратно полюбил футбол..
    Конебаклан
    сегодня в 18:47
    Жалко,что так получилось,что ушел из лучшего клуба Италии Милана и перешел к зебрам!
    Просто классный игрок!
    Удачи Пирло!
    Bаrsenоga
    сегодня в 18:47
    Одним плаксой в футболе стало меньше незабуду его слезы в финале лч где моя барса поиздевалась над старушкой ювой нада уметь держать себя в руках теперь ждем завершение карьеры португальского пенальтиста.
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 18:47
    футбольный гений!
    eleven LC
    сегодня в 18:42
    Великолепный Пирло,чемпион мира,олицетворение больших побед Милана и сборной Италии,завершил карьеру! Один из лучших полузащитников в истории !
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