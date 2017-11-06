Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками

После завершения ответного четвертьфинального матча плей-офф МЛС между «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Сити» полузащитник гостей Андреа Пирло, как и ожидалось, объявил о завершении игровой карьеры:

«Последний матч в MLS. После того, как мое время подошло к концу, я бы хотел вам всем кое-что сказать и поблагодарить всех за поддержку, которую вы мне оказывали в этом потрясающем городе. Спасибо вам, замечательные болельщики, спасибо всему тренерскому персоналу и всем, кто работает за кулисами, спасибо моим партнерам по команде.

Завершилось мое приключение не только в составе „Нью-Йорк Сити“, но и футбольное приключение в целом. Поэтому хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить мою семью и моих детей за то, что они всегда были рядом и делились своим теплом. Спасибо всем командам, где я имел честь играть, каждому из моих одноклубников, мне было приятно быть вместе с вами. Спасибо всем людям, которые позволили этой невероятной карьере случиться.

В конечном итоге, но это не менее важно, спасибо всем моим поклонникам по всему миру за их поддержку. Вы навсегда останетесь в моем сердце».

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