Лаллана: «Частенько, когда Клопп злится, то начинает разговаривать на немецком»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал немного о личностных качествах главного тренера Юргена Клоппа.



«Частенько, когда Юрген злится, то начинает разговаривать на немецком. На самом деле его английский потрясающий, все его отлично понимают, но бывают такие моменты, когда он переходит на родной язык. Клопп - очень прямолинейный и искренний человек, если он чем-то недоволен - сразу вам об этом скажет. Порой он расстраивается потому что мы не верим в собственные силы».



Напомним, что ранее Юрген Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.

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