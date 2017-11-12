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17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.28 4.7 11
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.7 3.3 5.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.9 3.25 3.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Лаллана: «Частенько, когда Клопп злится, то начинает разговаривать на немецком»

сегодня, 10:15

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал немного о личностных качествах главного тренера Юргена Клоппа

«Частенько, когда Юрген злится, то начинает разговаривать на немецком. На самом деле его английский потрясающий, все его отлично понимают, но бывают такие моменты, когда он переходит на родной язык. Клопп - очень прямолинейный и искренний человек, если он чем-то недоволен - сразу вам об этом скажет. Порой он расстраивается потому что мы не верим в собственные силы».

Напомним, что ранее Юрген Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать.

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