Мойес заявил, что рассчитывает на Чичарито, но не обещает мексиканцу прерогатив

Новый главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что он рассчитывает на нападающего Чичарито, хотя у двоих были не лучшие отношения во время их совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Мексиканец при Мойесе тогда играл нечасто.

«Чичарито - это голеадор топ-уровня, великолепный завершитель атак.

В „Манчестер Юнайтед“ ему было тяжело играть постоянно, ведь в команде были Робин ван Перси, Уэйн Руни, Дэнни Уэлбек, Синдзи Кагава. В МЮ была большая конкуренция. Но и здесь к нему будет такое же отношение - если он будет забивать, то никаких проблем не будет. Если не будет забивать, ни о каком особом отношении и речи быть не может».

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