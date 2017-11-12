Барцальи: «Чувствуется напряжение, на кону стоит все»

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мыслями накануне ответного отборочного матча на ЧМ-18 между сборными Италии и Швеции. Напомним, что в первом стыковом матче за выход на чемпионат мира 2018 Швеция дома минимально переиграла итальянцев.



«Чувствуется напряжение, поскольку на кону стоит все. Первый матч мы проиграли, следовательно выход зависит исключительно от нас. Первая игра получилась отвратительной, было очень много фолов, да и нам не совсем повезло. Однако мы - сборная Италии, мы должны снова встать на ноги и вернуть собственное положение».

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