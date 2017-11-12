Фаулер: «Англия не в том положении, чтобы выбирать из сотен качественных футболистов»

Бывший нападающий сборной Англии Робби Фаулер прокомментировал вызов в национальную команду не самых известных и прославленных футболистов:

«Об этом забудут, если они смогут выполнить свое дело.

У тренера сборной Англии не такой большой выбор игроков. Мы не в том положении, чтобы выбирать из сотен качественных футболистов.

У Саутгейта не такой большой выбор, как у бывших наставников сборной Англии. В мое время кандидатов в сборную было куда больше, и получить вызов в национальную команду было сложнее»

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