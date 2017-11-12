«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна

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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 19’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7.4 3.1 1.65
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17:00
Мутко: «„Лужники“ - главный стадион ЧМ-2018, организация матчей должна быть безупречной»20
14:10
Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»86
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу29
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино21
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов47
17:47
Азар назвал самого веселого одноклубника1
17:33
Буффон: «Сборной Италии нельзя считать себя середняком»1
17:19
Россия вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией5
16:58
Ирхин: «„Крылья“ победили заслуженно»0
16:52
Тихонов: «Некоторые игроки „Крыльев Советов“ начинают понимать требования»1
16:52
«Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань»5
16:47
Вентура: «Думаю, на то я и тренер, чтобы самостоятельно принимать решения»1
16:29
Азар из-за повреждения может не помочь бельгийцам в матче со сборной Японии3
16:28
«Локомотив» вспомнил о своем втором чемпионстве в РФПЛ8
16:20
Мурильо: «Я не был счастлив в „Интере“»2
16:16
Коке: «Горецка - один из лидеров „Шальке“»0
16:12
«Тюмень» обыграла «Ротор» и другие результаты 23-го тура ФНЛ13
15:59
«Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью2
15:53
«Крылья Советов» нанесли поражение «Химкам»4
15:43
Хуммельс: «Успешность Хайнкеса кроется в дисциплине»3
15:32
Маротта: «Это самый сбалансированный „Ювентус“ за всё моё время работы в клубе»3
15:25
Жиру из-за травмы покинул расположение сборной Франции1
15:22
Причиной увеличения времени выхода зрителей со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы11
15:17
Маротта: «„Ювентус“ хочет выиграть Лигу чемпионов»4
15:12
Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе»3

«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна

сегодня, 17:14

«Барселона» определила для себя главные трансферные цели на ближайшие месяцы. Предстоящей зимой каталонцы планируют купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, летом 2018 года «Барселона» намерена подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в ПСЖ.

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Все комментарии
Великий Князь ответил жменя семечек
сегодня в 17:50
жменя семечек:
как только их количество превысит там критическую массу, ман сити стремительно пойдёт ко дну)
Значит как и интор после нового года покатится)
жменя семечек ответил Великий Князь
сегодня в 17:49
Великий Князь:
Да уж, мансятина стремительно пополняется барсучатиной)
как только их количество превысит там критическую массу, ман сити стремительно пойдёт ко дну)
Великий Князь ответил жменя семечек
сегодня в 17:46
жменя семечек:
да так иногда.. когда совсем делать нечего)) там гонять уже особо некого, пора на ман- сятину переключатся
Да уж, мансятина стремительно пополняется барсучатиной)
жменя семечек ответил Великий Князь
сегодня в 17:45
Великий Князь:
Здарова! Ты всё барсучню гоняешь?
да так иногда.. когда совсем делать нечего)) там гонять уже особо некого, пора на ман- сятину переключатся
Великий Князь ответил волгoдoн
сегодня в 17:44
волгoдoн:
Троллинг троллингом,но играл Месси на уровне но особо зад не рвал. Как-то ты предвзято смотрел.
Здарова, Влад. Я смотрел не предвзято, а с той позиции, что играет лучший игрок современности. А как оказалось, что Глушак не чем его не хуже. При чём, думаю, Глушак тоже из кожи вон не лез.
волгoдoн ответил Великий Князь
сегодня в 17:42
Великий Князь:
Посмотрел товарняк с Россией, там дибалдой был меська. Аха-ха) Играл твой кумир на уровне ФНЛ и это против России. Представляю сколько им пришлось Панаме заплатить.)
Троллинг троллингом,но играл Месси на уровне но особо зад не рвал. Как-то ты предвзято смотрел.
Великий Князь ответил жменя семечек
сегодня в 17:42
жменя семечек:
настя - это его левая рука )
Здарова!
Ты всё барсучню гоняешь?
жменя семечек ответил Великий Князь
сегодня в 17:41
Великий Князь:
Ты назвал резиновую женщину Настей? Ножница будет недовольна. Аха-ха)
настя - это его левая рука )
Великий Князь ответил BARCAWORLD
сегодня в 17:40
BARCAWORLD:
Маша в обиде на меня...Ноу меня есть еще Настя на 18 ноября)
Ты назвал резиновую женщину Настей?
Ножница будет недовольна. Аха-ха)
Великий Князь ответил BARCAWORLD
сегодня в 17:39
BARCAWORLD:
Месси отказался от приобретения Дибалды после матча с Россией..Придется брать этих двух.. Аха-ха)
Посмотрел товарняк с Россией, там дибалдой был меська. Аха-ха) Играл твой кумир на уровне ФНЛ и это против России. Представляю сколько им пришлось Панаме заплатить.)
Великий Князь ответил просто сашка
сегодня в 17:37
просто сашка:
кванджин а от кого ты шифруешься под новым ником, или тот и впрямь зашкварили смачно?
Аха-ха)
У вжика плохая привычка была - перелогиниваться. Кто-то его подкараулил и когда он в очередной раз сменил логин, забрал его старый. Он тут не хило бомбил.
жменя семечек
сегодня в 17:34
прикольно наблюдать, как те кто с детства за барселону, уже мигрировали на ветку ман сити)) похоже к лету только апсни в гордом одиночестве фанатеть за барсу будет))
волгoдoн
сегодня в 17:33
Хороший аппетит.
Все-таки надеюсь драгоценный Дембеле поскорее восстановится и войдет в обойму.
BARCAWORLD
сегодня в 17:28
Маша в обиде на меня...Ноу меня есть еще Настя на 18 ноября)
просто сашка ответил BARCAWORLD
сегодня в 17:27
BARCAWORLD:
Месси отказался от приобретения Дибалды после матча с Россией..Придется брать этих двух.. Аха-ха)
кванджин а от кого ты шифруешься под новым ником, или тот и впрямь зашкварили смачно?
BARCAWORLD ответил Великий Князь
сегодня в 17:22
Великий Князь:
Значит сперва возьмут на клычок зимой, а затем и летом. Аха-ха)
Месси отказался от приобретения Дибалды после матча с Россией..Придется брать этих двух.. Аха-ха)
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:22
Слухов всегда было достаточно много! Если купят то хуже точно не будет!
Брулин
сегодня в 17:20
В итоге не будет ни того, ни другого.
Великий Князь
сегодня в 17:18
Значит сперва возьмут на клычок зимой, а затем и летом. Аха-ха)
BARCAWORLD
сегодня в 17:15
Какие имена, какие плачи сливотни нас ожидают..
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