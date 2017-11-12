«Барселона» зимой хочет купить Коутиньо, летом - Гризманна

«Барселона» определила для себя главные трансферные цели на ближайшие месяцы. Предстоящей зимой каталонцы планируют купить полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, летом 2018 года «Барселона» намерена подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в ПСЖ.
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Ты всё барсучню гоняешь?
Ты всё барсучню гоняешь?
Ножница будет недовольна. Аха-ха)
Ножница будет недовольна. Аха-ха)
У вжика плохая привычка была - перелогиниваться. Кто-то его подкараулил и когда он в очередной раз сменил логин, забрал его старый. Он тут не хило бомбил.
У вжика плохая привычка была - перелогиниваться. Кто-то его подкараулил и когда он в очередной раз сменил логин, забрал его старый. Он тут не хило бомбил.
Все-таки надеюсь драгоценный Дембеле поскорее восстановится и войдет в обойму.
Все-таки надеюсь драгоценный Дембеле поскорее восстановится и войдет в обойму.