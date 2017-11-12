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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.05 11.5 50
14:00 45’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 1:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.2 2.65 4.2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 2 3.2 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Врсалько дал добро на переход в «Наполи»

сегодня, 14:45

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько согласен перейти в «Наполи» уже этой зимой, утверждают итальянские журналисты.

Сообщается, что представители игрока уже сообщили боссам итальянского клуба о том, что их клиент готов на такой переезд. 

«Наполи» не готов платить игроку 2 млн евро в год, которые он получает по нынешнему контракту с «матрасниками», однако футболист готов пойти на уменьшение зарплаты, если он получит те же деньги, но за больший срок (т.е. увеличив срок действия контракта на лишний год - с 2021 до 2022 года).

Теперь для осуществления трансфера осталась договориться самим клубам. По слухам, «Наполи» не готов платить за хорвата более 14 млн евро, что пока не устраивает мадридцев.

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