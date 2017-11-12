Врсалько дал добро на переход в «Наполи»

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько согласен перейти в «Наполи» уже этой зимой, утверждают итальянские журналисты.

Сообщается, что представители игрока уже сообщили боссам итальянского клуба о том, что их клиент готов на такой переезд.

«Наполи» не готов платить игроку 2 млн евро в год, которые он получает по нынешнему контракту с «матрасниками», однако футболист готов пойти на уменьшение зарплаты, если он получит те же деньги, но за больший срок (т.е. увеличив срок действия контракта на лишний год - с 2021 до 2022 года).

Теперь для осуществления трансфера осталась договориться самим клубам. По слухам, «Наполи» не готов платить за хорвата более 14 млн евро, что пока не устраивает мадридцев.

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