Фернандо Торрес зимой может вернуться в Англию

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес может вернуться в английскую Премьер-Лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль» и «Челси».

33-летний испанец в текущем розыгрыше Ла Лиги лишь раз выходил на поле в стартовом составе, а принимая во внимание тот факт, что с января «матрасники» смогут рассчитывать на Диего Косту и Витоло, можно сказать, что шансы «Эль Ниньо» играть чаще в Мадриде явно уменьшатся.

Отмечается, что игрок вторую половину сезона может провести в аренде в «Ньюкасле» либо «Саутгемптоне». По слухам, представители игрока уже сообщили о желании Торреса покинуть «Атлетико» в январе тренерам этих двух клубов - Рафаэлю Бенитесу и Маурисио Пеллегрино.

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