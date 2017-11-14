Жезус: «Однажды оставил болельщику автограф на сыре»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэль Жезус вспомнил забавный случай, когда ему пришлось расписаться фанату на сыре:

«Однажды болельщик попросил меня оставить ему автограф на сыре. Дело было в супермаркете. Я выбрал сыр и положил его в корзину, когда это произошло. Это единственный случай, когда мне приходилось расписываться на чем-либо съедобном. Это было странно».

Ранее мы сообщали, что «Манчестер Сити» готовит улучшенный контракт для нападающего.

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