Классон: «Сборную Швеции уже вряд ли можно кем-то испугать»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал выход своей национальной команды на ЧМ-2018 после победы в стыковых матчах над Италией (1:0, 0:0):

«Перед отъездом в сборную я общался с ребятами из „Краснодара“, они желали нам пройти Италию и пробиться на чемпионат мира. Говорили, у нас есть шансы. Но, мне кажется, что большинство из них нас просто подбадривало. Если честно, я не очень верил в то, что мы сможем это сделать. Но мы смогли, потому что у нас очень хорошая, дружная команда. Я счастлив, что летом мы будем играть в России.

Посмотрите, с кем мы играли в квалификации – Франция и Голландия в группе, Италия в стыковых матчах. Нас уже вряд ли можно кем-то испугать. Но я предпочту воздержаться от прогнозов на жеребьёвку, а то сейчас скажу что-нибудь, и нам опять попадутся сплошные топ-команды».

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