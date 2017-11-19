«Уфа» одолела «Урал» в 17-м туре РФПЛ

В поединке 17-го тура РФПЛ «Уфа» одержала победу над «Уралом».
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» – «Урал» – 2:0 (1:0)
Голы: Стоцкий 28, Кротов 58
На 87-й минуте Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Сухов 90+2), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков 74), Кротов (Абдулавов 72).
Главный тренер: Сергей Семак.
«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов 78), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия (Портнягин 46), Кулаков, Ильин (Манучарян 57), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Балажиц 27, Пауревич 31, Сысуев 33, Живоглядов 73, Никитин 86.
Судья: Павел Кукуян.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью.
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Сергею Семак Уважуха!!!
Сергею Семак Уважуха!!!
Респект +++!!!
Респект +++!!!
земели должны побороться за ЛЕ
земели должны побороться за ЛЕ