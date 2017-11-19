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Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 34’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.4 3.1
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«Уфа» одолела «Урал» в 17-м туре РФПЛ

сегодня, 13:22
УфаУфа2 : 0УралУралМатч завершен

В поединке 17-го тура РФПЛ «Уфа» одержала победу над «Уралом».

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» – «Урал» – 2:0 (1:0)
Голы: Стоцкий 28, Кротов 58

На 87-й минуте Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Сухов 90+2), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков 74), Кротов (Абдулавов 72).
Главный тренер: Сергей Семак.

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов 78), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия (Портнягин 46), Кулаков, Ильин (Манучарян 57), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Балажиц 27, Пауревич 31, Сысуев 33, Живоглядов 73, Никитин 86.

Судья: Павел Кукуян.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью.

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Все комментарии
cska.78
сегодня в 13:36
Рыло Кукуян свистел! Уфу с победой!
Eezila
сегодня в 13:35
Потихонечку сдали позиции Ростов и Краснодар, но радует, что Семак строит сильную команду в Уфе. Побольше сильных команд хочется видеть в регионах,
mat73 ответил LOpp
сегодня в 13:34
LOpp:
Уфу с победой! земели должны побороться за ЛЕ
"МЫ" уже на 6месте с 24 баллами, правда столько же у Арсенала и Урала, отстаём от 5го Краснодару на 3 балла
mat73
сегодня в 13:31
Классс! Молодцы, спокойно уверенно красиво!
ermak6448
сегодня в 13:28
Поздравляю фк УФА с Победой !!!
Сергею Семак Уважуха!!!
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:27
Сергею Богдановичу поздравление с победой.
Респект +++!!!
LOpp
сегодня в 13:26
Уфу с победой!
земели должны побороться за ЛЕ
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