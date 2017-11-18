«Рубин» поделил очки с «Арсеналом»

«Рубин» на выезде сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура чемпионата России.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - «Рубин» 0:0
«Арсенал» Тула: Габулов, Сунзу, Григалава, Хагуш, Комбаров, Чаушич (Берхамов, 68), Ткачев (Александров, 82), Боурчану, Горбатенко, Беляев, Джорджевич.
Главный тренер: Миодраг Божович.
«Рубин»: Джанаев, Камболов, Сигурдссон, Гранат, Набиуллин, Жемалетдинов (Азмун, 71), Оздоев, Кудряшов, Канунников (Лестьенн, 81), Сорокин, Мвила.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Горбатенко 29, Кудряшов 43, Хагуш 45.
Судья: Владимир Сельдяков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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