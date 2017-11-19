«Анжи» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Локомотивом». По мнению бывшего тренера молодежного состава «железнодорожников» Рината Билялетдинова, для «Локомотива» матч с «Анжи» будет очень сложным.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.

Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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