Братья Азары могут воссоединиться в «Челси»

Прогресс полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара не остался без внимания «Челси». Вот уже в 11 матчах Бундеслиги кряду бельгиец отмечается результативными действиями.
Сообщается, что «синие» заинтересованы в возвращении футболиста в лондонский клуб, частью которого он был до 2015 года.
Если сделка состоится, Торган сможет выступать в одной команде со своим старшим братом — Эденом Азаром.
Напомним, что в составе молодежной команды «Челси» сейчас выступает и самый младший брат бельгийцев — Килиан Азар.
Да Килиана купили ради Эдена.
Эден Азар сейчас все для Челси. нужно сохранить его во что бы это не влился.
Да Килиана купили ради Эдена.
Эден Азар сейчас все для Челси. нужно сохранить его во что бы это не влился.