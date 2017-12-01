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Братья Азары могут воссоединиться в «Челси»

01 декабря 2017, 00:47

Прогресс полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара не остался без внимания «Челси». Вот уже в 11 матчах Бундеслиги кряду бельгиец отмечается результативными действиями.

Сообщается, что «синие» заинтересованы в возвращении футболиста в лондонский клуб, частью которого он был до 2015 года.

Если сделка состоится, Торган сможет выступать в одной команде со своим старшим братом — Эденом Азаром.

Напомним, что в составе молодежной команды «Челси» сейчас выступает и самый младший брат бельгийцев — Килиан Азар.

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Все комментарии
azkan
azkan
02 декабря 2017 в 17:39
Под решению Эдена все произойдет. Если он захочет купят и будет играть.
Да Килиана купили ради Эдена.
Эден Азар сейчас все для Челси. нужно сохранить его во что бы это не влился.
Roger Young
Roger Young ответ Mikki (раскрыть)
01 декабря 2017 в 15:40
огонь =))
Baggio R.
Baggio R. ответ 311 (раскрыть)
01 декабря 2017 в 09:04
В Спартаке в свое время было сразу четыре брата Старостиных
Фата лист
Фата лист
01 декабря 2017 в 08:57
Зря его вообще отпускали...
starche
starche
01 декабря 2017 в 07:06
Сыграем свадьбу.)))
VIPded
VIPded
01 декабря 2017 в 06:42
Интересно будет обоих на поле увидеть.
Mikki
Mikki
01 декабря 2017 в 04:43
311
311
01 декабря 2017 в 01:53
Даешь сразу троих Азаров на поле, не знаю, было ли такое в профессиональных клубах!)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
01 декабря 2017 в 01:17
У меня в фифе. Торган играет в основе Челси. При капитанстве брата - Эдена
Nifan
Nifan
01 декабря 2017 в 01:08
Да Торган действительно молодец. Очень хороший был бы трансфер.
ermak6448
ermak6448
01 декабря 2017 в 00:54
семейный подряд как в ЦСКА
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