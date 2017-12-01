Братья Азары могут воссоединиться в «Челси»

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01 декабря 2017, 00:47

Прогресс полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара не остался без внимания «Челси». Вот уже в 11 матчах Бундеслиги кряду бельгиец отмечается результативными действиями.

Сообщается, что «синие» заинтересованы в возвращении футболиста в лондонский клуб, частью которого он был до 2015 года.

Если сделка состоится, Торган сможет выступать в одной команде со своим старшим братом — Эденом Азаром.

Напомним, что в составе молодежной команды «Челси» сейчас выступает и самый младший брат бельгийцев — .