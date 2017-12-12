«Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер игрока

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12 декабря 2017, 15:13

Согласно данным из английской прессы, «Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер нападающего . Сообщается, что форвард английского клуба в ближайшее время присоединится к испанцам. Утверждается, что в данный момент ведутся переговоры о стоимости прав на игрока.



Напомним, что минувшим летом Сандро Рамирес перешел из «Малаги» в «Эвертон».