«Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер игрока

Согласно данным из английской прессы, «Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер нападающего Сандро Рамиреса. Сообщается, что форвард английского клуба в ближайшее время присоединится к испанцам. Утверждается, что в данный момент ведутся переговоры о стоимости прав на игрока.
Напомним, что минувшим летом Сандро Рамирес перешел из «Малаги» в «Эвертон».
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