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«Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер игрока

12 декабря 2017, 15:13

Согласно данным из английской прессы, «Валенсия» согласовала с «Эвертоном» трансфер нападающего Сандро Рамиреса. Сообщается, что форвард английского клуба в ближайшее время присоединится к испанцам. Утверждается, что в данный момент ведутся переговоры о стоимости прав на игрока. 

Напомним, что минувшим летом Сандро Рамирес перешел из «Малаги» в «Эвертон».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ КЭТиК (раскрыть)
12 декабря 2017 в 15:53, ред.
Наоборот, от шлака избавляются, один гол за сезон, от Кэлверт-Льюита куда больше пользы,да и Ниасс есть
КЭТиК
КЭТиК
12 декабря 2017 в 15:34
Эвертон и так слаб, а тут еще очередное ослабление.
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