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«Эвертон» подписал Сандро Рамиреса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Эвертон, Малага, Рамирес Сандро
Сегодня, 18:33 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Сергей Иванов

Как и ожидалось, нападающий «Малаги» Сандро Рамирес продолжит карьеру в «Эвертоне». 21-летний форвард подписал с «ирисками» контракт до 2021 года. «Эвертон» купил экс-игрока «Барселоны», заплатив сумму отступных, значение которой не разглашается.

В прошлом сезоне Рамирес провел за «Малагу» 31 матч, забив 16 мячей.

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