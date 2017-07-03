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«Эвертон» подписал Сандро Рамиреса
Сегодня, 18:33 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, нападающий «Малаги» Сандро Рамирес продолжит карьеру в «Эвертоне». 21-летний форвард подписал с «ирисками» контракт до 2021 года. «Эвертон» купил экс-игрока «Барселоны», заплатив сумму отступных, значение которой не разглашается.
В прошлом сезоне Рамирес провел за «Малагу» 31 матч, забив 16 мячей.
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