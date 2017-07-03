«Эвертон» подписал Сандро Рамиреса

Как и ожидалось, нападающий «Малаги» Сандро Рамирес продолжит карьеру в «Эвертоне». 21-летний форвард подписал с «ирисками» контракт до 2021 года. «Эвертон» купил экс-игрока «Барселоны», заплатив сумму отступных, значение которой не разглашается.

В прошлом сезоне Рамирес провел за «Малагу» 31 матч, забив 16 мячей.