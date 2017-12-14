Дом Эмери был ограблен

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14 декабря 2017, 16:50

Дом главного тренера ПСЖ в пригороде Парижа был ограблен. Инцидент произошел вчера вечером, пока испанец был на матче Кубка Лиги, в котором его подопечные обыграли «Страсбур» (4:2). Ущерб оценен примерно в 20 тысяч евро. Другой информации о происшествии на данный момент нет.