Дом Эмери был ограблен

Дом главного тренера ПСЖ Унаи Эмери в пригороде Парижа был ограблен. Инцидент произошел вчера вечером, пока испанец был на матче Кубка Лиги, в котором его подопечные обыграли «Страсбур» (4:2). Ущерб оценен примерно в 20 тысяч евро. Другой информации о происшествии на данный момент нет.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу