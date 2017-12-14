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Дом Эмери был ограблен

14 декабря 2017, 16:50

Дом главного тренера ПСЖ Унаи Эмери в пригороде Парижа был ограблен. Инцидент произошел вчера вечером, пока испанец был на матче Кубка Лиги, в котором его подопечные обыграли «Страсбур» (4:2). Ущерб оценен примерно в 20 тысяч евро. Другой информации о происшествии на данный момент нет.

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ПСЖ  Эмери Унаи
Перевод с lefigaro.fr
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Все комментарии
Saang
Saang
14 декабря 2017 в 21:12, ред.
Прибывшим нарядом полиции были обнаружены следы присутствия Дзюбы, уносившего в зубах трофеи.
Знатог
Знатог
14 декабря 2017 в 17:42
Да, в африканских странах небезопасно.
Павел Амурский
Павел Амурский
14 декабря 2017 в 17:40
На месте преступления нашли кило желудей.
drug01
drug01
14 декабря 2017 в 17:20
Сочуствуем
Palex
Palex
14 декабря 2017 в 17:10
Мелковато сработали.
311
311
14 декабря 2017 в 17:06
Пока Зенит летает на матчи без Дзюбы, можно тренеришку навестить в Париже!)
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