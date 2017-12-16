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Гвардиола: «Мало кто в мире мог бы сдержать Марсьяля и Рэшфорда так, как Уокер»

16 декабря 2017, 05:47
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола убеждён, что игрок «горожан» Кайл Уокер, перешедший этим летом из «Тоттенхэма», на данный момент является одним из сильнейших правых защитников в мире:

«Прямо сейчас я бы оценил его, несомненно, как одного из лучших в мире на своей позиции. Я готов помогать ему не только с поддержанием физической формы, но и с мышлением на поле. Когда ты настолько силён физически, все проблемы решаются спокойно, но когда ты достигаешь определённого возраста (29, 30 лет), нужно уметь предугадывать события. Я всегда советую ему сперва думать о том, что происходит на поле.

Мало кто в мире способен сдержать игроков вроде Марсьяля и Рэшфорда так, как это сделал Уокер. Вот почему он так важен для нас».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 декабря 2017 в 10:15
Речь об отсутствии Погба и формы у Лукаку... Будь это наоборот, не было бы этого интервью.
Igo0rek
Igo0rek
16 декабря 2017 в 09:19
Уокер очень круто играет. Когда на бровках есть Уокер и Менди, это страшная сила. А помню болелы Тоттена говорили, что Уокер уже сдулся, его лучшие матчи позади. Ну если про такую игру Уокера говорят, что он сдулся, то Тоттенхэм должен с теми кто не сдулся трофеи только так штамповать.
Гость
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