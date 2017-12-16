Гвардиола: «Мало кто в мире мог бы сдержать Марсьяля и Рэшфорда так, как Уокер»

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16 декабря 2017, 05:47

Главный тренер «Манчестер Сити» убеждён, что игрок «горожан» , перешедший этим летом из «Тоттенхэма», на данный момент является одним из сильнейших правых защитников в мире:

«Прямо сейчас я бы оценил его, несомненно, как одного из лучших в мире на своей позиции. Я готов помогать ему не только с поддержанием физической формы, но и с мышлением на поле. Когда ты настолько силён физически, все проблемы решаются спокойно, но когда ты достигаешь определённого возраста (29, 30 лет), нужно уметь предугадывать события. Я всегда советую ему сперва думать о том, что происходит на поле.

Мало кто в мире способен сдержать игроков вроде Марсьяля и Рэшфорда так, как это сделал Уокер. Вот почему он так важен для нас».