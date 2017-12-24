Клопп: «Хендерсон точно не сыграет против „Суонси“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в завтрашнем матче 20-го тура АПЛ против «Суонси Сити» «красным» не поможет капитан Джордан Хендерсон, получивший травму бедра в поединке с «Арсеналом»:

«Хендо точно не сыграет против „Суонси“, на него мы рассчитывать не можем. Пока у нас не было особых проблем с такими травмами, а вот сейчас она случилась, как раз посреди этого насыщенного периода („Боксинг дэй“).

Не самые приятные новости, но я слышал, что все остальные здоровы, пару ушибов, но все, кроме Джордана, должны быть в строю ко вторнику. Вот такая ситуация».