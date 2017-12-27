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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Звезда итальянского футбола из-за травмы может пропустить до 6 месяцев

вчера, 20:50

«Торино» может надолго остаться без нападающего Андреа Белотти. Во время сегодняшней тренировки туринского клуба футболист почувствовал резкую боль в правом колене и рухнул на газон. Белотти покинул поле в слезах.

По предварительной информации, форвард повредил переднюю крестообразную связку колена. Если информация подтвердится после серии обследований, звезда «Торино» рискует выбыть на длительный срок — вплоть до шести месяцев.

Напомним, что Белотти травмировал колено в октябре. Тогда ему пришлось пропустить порядка четырех недель.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:42
Хороший футболист,очень жаль!!!!
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил juvenale
вчера в 22:40
juvenale:
звезда?
у соккера любой кто по мячу ногой попасть может, звезда.)
Mamaev
Mamaev
вчера в 21:32
Бесят же такие заголовки. Лишь бы зайти, оставить комментарий
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
вчера в 21:21
здоровья,парень!
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:20
"Интригующий" заголовок.
juvenale
juvenale
вчера в 21:18
звезда?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 21:14
Скорейшего выздоровления парню.
Foxes
Foxes
вчера в 20:53
Здоровья.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 20:52
Здоровья Андрюхе!
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