Звезда итальянского футбола из-за травмы может пропустить до 6 месяцев

«Торино» может надолго остаться без нападающего Андреа Белотти. Во время сегодняшней тренировки туринского клуба футболист почувствовал резкую боль в правом колене и рухнул на газон. Белотти покинул поле в слезах.

По предварительной информации, форвард повредил переднюю крестообразную связку колена. Если информация подтвердится после серии обследований, звезда «Торино» рискует выбыть на длительный срок — вплоть до шести месяцев.

Напомним, что Белотти травмировал колено в октябре. Тогда ему пришлось пропустить порядка четырех недель.