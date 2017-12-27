«Милан» исключил Доннарумму из заявки на матч с «Интером»

Пресс-служба «Милана» подтвердила предположения итальянских СМИ: голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма не примет участия в четвертьфинальном матче Кубка Италии против «Интера».

Сообщается, что вратарь исключен из заявки «россонери» на предстоящий поединок. Вместо него в заявку включен 16-летний страж ворот Маттео Сончин.

Напомним, Доннарумма получил травму паха на одной из тренировок «Милана» и пока не полностью от нее оправился.