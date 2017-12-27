«Милан» рассказал о здоровье Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма повредил мышцу и не поможет «россонери» в миланском дерби, которое состоится 27 декабря в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Пресс-служба клуба рассказала о состоянии футболиста:

«Сегодня утром Джанлуиджи Доннарумма прошел несколько диагностических процедур. Результаты обследования выявили у футболиста мышечную контрактуру с отеком и воспалением в короткой приводящей мышце левого бедра. За игроком будет вестись ежедневное наблюдение».

Сроки восстановления вратаря «Милан» не называет.