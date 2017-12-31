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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Форвард «Валенсии» Мир в ближайшие дни присоединится к «Реалу»

сегодня, 15:49

Испанская пресса утверждает, что «Реал» договорился с «Валенсией» о трансфере нападающего «летучих мышей» Рафаэля Мира. Стоимость сделки составит 500 тысяч евро. Изначально 20-летний футболист будет выступать в молодежной команде «сливочных».

Мир дебютировал в Лиге чемпионов в ноябре 2015 года. «Валенсия» под руководством Нуну Эшпириту Санто отправилась в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Мир еще прошлым летом мог перебраться в «Реал», но тогда «оранжевые» предложение отклонили. В последние два года Рафаэль выступал в составе второй команды «Валенсии».

По слухам, в ближайшее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» может перебраться и другой 20-летний футболист «Валенсии». Полузащитник Карлос Солер, впрочем, в отличие от Мира, в основной команде закрепиться смог.

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Все комментарии
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 18:43
впервые слышу такого
NGY
NGY ответил вoлгoдoн
сегодня в 17:21
вoлгoдoн:
Вы не можете отвечать на комментарии NGY, т.к. он добавил Вас в игнор У тебя на аве волосок с Кристининого лoбка? Вот ты креативный)
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 16:01
      NGY
      NGY
      сегодня в 15:56
      От обилия слухов, которые называются утками, иногда и заходить на соккер нет желания.
      da da da
      da da da
      сегодня в 15:55
      очередной воспитаничек прибыл
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
      сегодня в 15:54
      и Мир воцарится среди гeeв)
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