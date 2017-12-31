Форвард «Валенсии» Мир в ближайшие дни присоединится к «Реалу»

Испанская пресса утверждает, что «Реал» договорился с «Валенсией» о трансфере нападающего «летучих мышей» Рафаэля Мира. Стоимость сделки составит 500 тысяч евро. Изначально 20-летний футболист будет выступать в молодежной команде «сливочных».

Мир дебютировал в Лиге чемпионов в ноябре 2015 года. «Валенсия» под руководством Нуну Эшпириту Санто отправилась в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Мир еще прошлым летом мог перебраться в «Реал», но тогда «оранжевые» предложение отклонили. В последние два года Рафаэль выступал в составе второй команды «Валенсии».

По слухам, в ближайшее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» может перебраться и другой 20-летний футболист «Валенсии». Полузащитник Карлос Солер, впрочем, в отличие от Мира, в основной команде закрепиться смог.