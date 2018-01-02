ПСЖ хочет продать Гедеша в январе

ПСЖ намерен воспользоваться тем, что нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш стал одним из открытий первой части сезона Ла Лиги.

Напомним, летом испанский клуб арендовал у парижан 21-летнего португальца. Удачные выступления футболиста идут на пользу ПСЖ, который вынужден устроить распродажу, чтобы уложиться в правила финансового фэйр-плей.

Сообщается, что ПСЖ планирует выручить с продажи Гедеша солидные деньги. По слухам, права на игрока может выкупить как «Валенсия», которая ранее изъявляла желание приобрести игрока за 35 млн евро, так и любой другой заинтересованный клуб.