Конте: «„Челси“ не собирается покупать Кьеллини, он хочет закончить карьеру в „Ювентусе“»

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02 января 2018, 16:51

Главный тренер «Челси» отрицает появившуюся в Сети информацию о том, что «синие» хотят приобрести защитника «Ювентуса» , которого Конте ранее тренировал:

«Нет, мы не собираемся покупать Кьеллини. Джорджо — хороший игрок, но он хочет закончить карьеру в „Ювентусе“. И в его случае будет правильно так поступить.

Что касается возможных трансферов, то отвечу так: я привык работать на поле. Я поделюсь с руководством своим мнением на счет того, где мы можем усилиться, если руководство захочет услышать мое мнение. Клуб решает, что и как будет полезнее для команды».