«Мальорка» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» – «Севилья», который состоится 2 февраля 2026 года.
«Мальорка»
«Мальорка» не показывает результаты прошлого сезона, от чего болельщикам клуба становится грустно. Дошло до того, что команда опустилась в зону вылета и занимает 18 место с 21 баллом. Коллектив опережает нынешнего соперника лишь на три очка, поэтому в случае домашней победы над «Севильей» сравняется с ней по очкам и наверняка покинет зону вылета хотя бы временно.
25 января «Мальорка» проиграла на выезде «Атлетико» (0:3), а 17 числа одержала редкую победу над «Атлетик» Бильбао (3:2).
«Севилья»
«Севилья» давно не радует болельщиков высокими местами и не играет в еврокубках, а борется больше за середину турнирной таблицы, а иногда и за выживание. Сейчас коллектив располагается на 14 месте с 24 баллами и уступает «Эльче» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе, поэтому даже ничья выведет их вперед на одну позицию в турнирной таблице.
24 января «Севилья» обыграла на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1), а ранее сыграла вничью с «Эльче» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Мальорка» – 2.65
- Ничья – 3.05
- Победит «Севилья» – 2.9
Статистика
- «Севилья» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Мальорка» проиграла лишь два поединка из десяти последних на своем поле
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что обе команды будут играть закрыто и не решатся рисковать, что приведет к безголевой или малорезультативной ничьей.