«Мальорка» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770042220

вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» – «Севилья», который состоится 2 февраля 2026 года.

«Мальорка»

«Мальорка» не показывает результаты прошлого сезона, от чего болельщикам клуба становится грустно. Дошло до того, что команда опустилась в зону вылета и занимает 18 место с 21 баллом. Коллектив опережает нынешнего соперника лишь на три очка, поэтому в случае домашней победы над «Севильей» сравняется с ней по очкам и наверняка покинет зону вылета хотя бы временно.

25 января «Мальорка» проиграла на выезде «Атлетико» (0:3), а 17 числа одержала редкую победу над «Атлетик» Бильбао (3:2).

«Севилья»

«Севилья» давно не радует болельщиков высокими местами и не играет в еврокубках, а борется больше за середину турнирной таблицы, а иногда и за выживание. Сейчас коллектив располагается на 14 месте с 24 баллами и уступает «Эльче» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе, поэтому даже ничья выведет их вперед на одну позицию в турнирной таблице.

24 января «Севилья» обыграла на своем поле «Атлетик» Бильбао (2:1), а ранее сыграла вничью с «Эльче» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Мальорка» – 2.65

Ничья – 3.05

Победит «Севилья» – 2.9

Статистика

«Севилья» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Мальорка» проиграла лишь два поединка из десяти последних на своем поле

Три из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что обе команды будут играть закрыто и не решатся рисковать, что приведет к безголевой или малорезультативной ничьей.